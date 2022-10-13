Çocuklar Duymasın’ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: "Manken mi olmuş?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu, gören dönüp bir daha baktı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan minik oyuncu şimdi 19 yaşında. Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan oyuncu, sporu aksatmıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis...
13.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:13
"MANKEN Mİ OLMUŞ?"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı.
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...
EFE KOÇYİĞİT
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.