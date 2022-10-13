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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın’ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: "Manken mi olmuş?"

Çocuklar Duymasın’ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: "Manken mi olmuş?"

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu, gören dönüp bir daha baktı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Beton Orçun' karakteri ile hafızalara kazınan minik oyuncu şimdi 19 yaşında. Alp Eren Khamis'in Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan oyuncu, sporu aksatmıyor. İşte başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis...

13.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:13
Çocuklar Duymasın’ın Orçun’unun son haline bakın! ’Dominant teyze Gönül’ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: Manken mi olmuş?

"MANKEN Mİ OLMUŞ?"

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unun son haline bakın! 'Dominant teyze Gönül'ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın’ın Orçun’unun son haline bakın! ’Dominant teyze Gönül’ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: Manken mi olmuş?

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde 'büyümüş de küçülmüş' dedirten cümleler kurarak tanınan Beton Orçun karakterine hayat veren Alp Eren Khamis Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın’ın Orçun’unun son haline bakın! ’Dominant teyze Gönül’ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: Manken mi olmuş?

Beton Orçun şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

Çocuklar Duymasın’ın Orçun’unun son haline bakın! ’Dominant teyze Gönül’ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: Manken mi olmuş?

İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Orçun’unun son haline bakın! ’Dominant teyze Gönül’ün oğluydu gören dönüp bir daha baktı: Manken mi olmuş?

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO

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