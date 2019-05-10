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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Çocuklar Duymasın'ın ekran macerası sona erdi ermesine ama Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ikili yine takipçilerinin yakın markajında. Pınar Altuğ'un paylaştığı bir fotoğraf, Altuğ'un inanılmaz değişimi ile olay yarattı. Bunun üzerine Tamer Karadağlı'nın yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Pınar Altuğ'un çok eleştirilen o fotoğrafı ve Tamer Karadağlı'nın yüzleri güldüren yorumu.

10.05.2019 11:25 - Son Güncelleme: 10.05.2019 11:38
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Yıllardır Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteri ile ekranlara gelen Pınar Altuğ'un Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğraf olay yarattı. Nedeni ise Pınar Altuğ'un inanılmaz değişimi ve Tamer Karadağlı'nın yorumu oldu.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Bülent Kayabaş

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Cem Davran

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Necdet Kökeş

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Sadri Alışık

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