Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un olay yaratan karesi 'Hayatında başka...'

Çocuklar Duymasın'ın ekran macerası sona erdi ermesine ama Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ikili yine takipçilerinin yakın markajında. Pınar Altuğ'un paylaştığı bir fotoğraf, Altuğ'un inanılmaz değişimi ile olay yarattı. Bunun üzerine Tamer Karadağlı'nın yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Pınar Altuğ'un çok eleştirilen o fotoğrafı ve Tamer Karadağlı'nın yüzleri güldüren yorumu.

10.05.2019 11:25 - Son Güncelleme: 10.05.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





