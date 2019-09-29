Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!

Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürmeye devam ediyor. Kızı Su'yu ekran önüne çıkarmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ailesiyle sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Pınar Altuğ'un sevenleri ise güzel oyuncunun kızını merak ediyor. Altuğ, geçtiğimiz günlerde kızı ve geniş ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızının büyüdüğünü gören sevenleri gözlerine inanamadı.Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un kızı Su ve diğer ünlülerin çocukları.

29.09.2019 14:43 - Son Güncelleme: 29.09.2019 14:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





