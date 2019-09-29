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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!

Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürmeye devam ediyor. Kızı Su'yu ekran önüne çıkarmayı tercih etmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, ailesiyle sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Pınar Altuğ'un sevenleri ise güzel oyuncunun kızını merak ediyor. Altuğ, geçtiğimiz günlerde kızı ve geniş ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızının büyüdüğünü gören sevenleri gözlerine inanamadı.Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ'un kızı Su ve diğer ünlülerin çocukları.

29.09.2019 14:43 - Son Güncelleme: 29.09.2019 14:43
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte ünlülerin çocukları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!
CEYLAN VE OĞLU YİĞİT
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!

CEYLAN VE KIZI MELODİ

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un kızını görenler gözlerine inanamadı!

OZAN AKBABA

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