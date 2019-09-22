GaleriMagazin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

Yıllarca ekranların en sevilen dizisi olan Çocuklar Duymasın'ın en geniş hayran kitlesi olan karakteri şüphesiz ki Emre ve Duygu'nun annesi Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili her detay izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizideki performansının yanı sıra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Şuanda Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

22.09.2019 11:37 - Son Güncelleme: 22.09.2019 11:37
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

Seda Sayan-Sinan Engin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...
Reynmen'i daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Reynmen'in çocukluk hali...