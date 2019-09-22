Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşini görenler şoke oldu!

Yıllarca ekranların en sevilen dizisi olan Çocuklar Duymasın'ın en geniş hayran kitlesi olan karakteri şüphesiz ki Emre ve Duygu'nun annesi Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili her detay izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizideki performansının yanı sıra açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Şuanda Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

22.09.2019 11:37 - Son Güncelleme: 22.09.2019 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





