Aras Bulut'un sevgilisine yaptığı jest ile Can Yaman'ın sözleri geceye damga vurdu! GQ Türkiye Men Of The Year 2018
GQ Türkiye, 2018'de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen"GQ Türkiye Men Of The Year" ödül töreni 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Aras Bulut İynemli, Hande Soral, Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede Aras Bulut İynemli sevgilisi Bige Önal'a teşekkür ederken, Can Yaman'ın da Demet Özdemir için söyledikleri geceye damga vurdu.
14.02.2019 09:44
- Son Güncelleme: 14.02.2019 09:44
GQ Türkiye, 2018'de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı. İşte görkemli gecenin kırmızı halısından kareler...
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