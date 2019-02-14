Aras Bulut'un sevgilisine yaptığı jest ile Can Yaman'ın sözleri geceye damga vurdu! GQ Türkiye Men Of The Year 2018

GQ Türkiye, 2018'de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl yedinci kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men Of The Year' ödül töreninde şıklık yarışı yaşandı. İşte görkemli gecenin kırmızı halısından kareler...