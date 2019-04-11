Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan hakkında şok eden gerçek!

"ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA NE DÜŞÜYOR SİZ BİLİRSİNİZ"

"Kaile alınacak bir şey varsa, yanlış yaptığım bir şey varsa elbette ki ciddiye alırım. Ama evliliğimle ilgili şeyler hiç kimseyi ilgilendirmez. Üçüncü şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz."