Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan hakkında şok eden gerçek!
Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan hakkında sosyal medyada yapılan eleştirilere cevap verdi. Eşiyle aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli eleştirilerin odağında olan Pınar Altuğ, evliliği hakkında yorum yapanlara adeta ateş püskürdü. Oy kullanmaya gittiği taytla tepki alan Pınar Altuğ, sosyal medya kullanıcılarını ciddeye almadığını belirtti. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kaç yaşında? İşte Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı...
11.04.2019 16:58
- Son Güncelleme: 11.04.2019 16:58
Çocuklar Duymasın dizisiyle 70'den 70'e herkesin tanıdığı isim Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile evlendiği günden itibaren aralarındaki yaş farkı nedeniyle kimileri tarafından ağır eleştirilere maruz kalıyor, kimileri tarafından ise taktir ediliyor. Aşk evliliği yaptığını bildiğimiz Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın yaşları sosyal medya gündeminden düşmüyor.
Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden evliliğiyle ilgili yapılan yorumlara ateş püskürdü. Altuğ, "Sosyal medyayı ciddiye alıyor musunuz gerçekten. Ben almıyorum, ben çok eğleniyorum. Yorumlar bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyorsanız sizde bir sıkıntı var demektir."
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