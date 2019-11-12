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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

Pınar Altuğ kızı Su Atacan ile bir AVM'de görüntülendi. 45 yaşındaki Pınar Altuğ ile 10 yaşındaki kızı Su'yu görenler dönüp bir daha baktı. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla magazin gündeminden düşmeyen Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, bir ara alışverişe kahve molası verdi. Ünlü oyuncunun kızıyla geçirdiği keyifli anlar çevresindekiler tarafından dikkat çekti. Kocaman bir kız olan Su, Pınar Altuğ Yağmur Atacan çiftini takip eden sevenlerini şaşkına çevirdi. Pınar Altuğ Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı.

12.11.2019 12:06 - Son Güncelleme: 12.11.2019 12:06
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Eşi Yağur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sosyal medyada her gün eleştiriye maruz kalan Pınar Altuğ Atacan (2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve eski manken.

Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Pınar Altuğ ve diğer ünlülerin çocuklarının son halleri...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

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