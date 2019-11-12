Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ kızı Su ile bakın nerede görüntülendi! Görenler dönüp bir daha baktı...

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Pınar Altuğ ve diğer ünlülerin çocuklarının son halleri...