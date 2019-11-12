Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine 900 bin TL'lik jest! İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 2017 yılında evlendiği eşi Başak Dizer'e dudak uçuklatan hediye! 36 yaşındaki Tatlıtuğ eşinin bir süredir kullandığı aracı yenileyerek son model bir cip satın aldı. Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. İlerleyen zamanlarda oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya gidecek olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...

12.11.2019 10:41 - Son Güncelleme: 12.11.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





