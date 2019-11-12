Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşine 900 bin TL'lik jest! İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 2017 yılında evlendiği eşi Başak Dizer'e dudak uçuklatan hediye! 36 yaşındaki Tatlıtuğ eşinin bir süredir kullandığı aracı yenileyerek son model bir cip satın aldı. Dizer, eşinin bu jesti karşısında bir hayli mutlu olurken çift yeni araçlarıyla İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. İlerleyen zamanlarda oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya gidecek olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un galerisinde kendisine ait Range Rover, Ferrari 348 ve Ford Raptor marka lüks araçları bulunuyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve diğer ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e 900 bin TL değerinde jest! 36 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 2 yıl önce Başak Dizer ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştı. Araçlara olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e sıfır kilometre Land Rover Discovery marka cip hediye etti. İşte ünlülerin servet değerindeki oyuncakları...
Hakan Baş birinci evlilik yıldönümü için erken davrandı. Bir süredir kullandığı Mercedes cipini eşi Bensu Soral'a hediye etti. Aynı model cipi 3 ünlü kullanıyor.
Sibel Can 2018'de yoğun geçen konser maratonunun ardından kendisini 3 milyon TL'lik ciple ödüllendirmişti. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu 2017'de oğulları Azur Benan'ın doğumunun ardından bu cipi hediye etmişti. Arda Turan geçen yıl oğulları Arda Hamza'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan'a bu cipin zırhlı modelini almıştı. İşte ünlülerin pahalı oyuncakları...