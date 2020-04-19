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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari eşine öyle bir şey yaptı ki... 'Doğum gününde yeni bir tarz'

Çocuklar Duymasın'da çıtı pıtı halleri ile dikkat çeken, dizide havuç lakaplı kardeşi Furkan Kızılay ile atışmalarıyla milyonları güldüren oyuncu Ayşecan Tatari'nin eşinin de bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat evren Edip Tepeli ile 2017 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar Bodrum'da olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Önceki gün eşi Edip'in doğum gününü kutlayan Ayşecan, eşine yaptığı sürprizle adından söz ettirdi. Koronavirüs nedeni ile kuaför ve berberler hizmet vermediği için çözümü eşinde arayan Edip Tepeli'yi görenler kahkahaya boğuldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ve eşinin doğum günü eğlencesi...

19.04.2020 11:05 - Son Güncelleme: 19.04.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





