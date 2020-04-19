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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari eşine öyle bir şey yaptı ki... 'Doğum gününde yeni bir tarz'
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari eşine öyle bir şey yaptı ki... 'Doğum gününde yeni bir tarz'
Çocuklar Duymasın'da çıtı pıtı halleri ile dikkat çeken, dizide havuç lakaplı kardeşi Furkan Kızılay ile atışmalarıyla milyonları güldüren oyuncu Ayşecan Tatari'nin eşinin de bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat evren Edip Tepeli ile 2017 yılında dünyaevine girdi. Şu sıralar Bodrum'da olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Önceki gün eşi Edip'in doğum gününü kutlayan Ayşecan, eşine yaptığı sürprizle adından söz ettirdi. Koronavirüs nedeni ile kuaför ve berberler hizmet vermediği için çözümü eşinde arayan Edip Tepeli'yi görenler kahkahaya boğuldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ve eşinin doğum günü eğlencesi...
19.04.2020 11:05
- Son Güncelleme: 19.04.2020 11:38
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine hayat veren oyuncu Edip Tepeli ile 2017 yılında dünyaevine girdi. Sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşım yapan ünlü çift, koronavirüs nedeni ile Edip Tepeli'nin doğum gününü evlerinde kutladı.
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Birbirlerine karşı duydukları sevgileri gözlerinden okunan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli, son paylşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.
Önceki gün 31. yaş günü olan Tepeli'ye büyük sürpriz eşi Ayşecan'dan geldi. Eşini saç tıraşı yapan Ayşecan Tatari, herkesi güldürdü.
Yeni yaşını yeni tarzıyla karşılayan Edip Tepeli ve eşi Ayşecan Tatari, bu fotoğrafla kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu. Ayşecan Tatari'nin eşinin saçı şekilli kesmesi akıllara Ümit Davala'yı getirdi.
Ayşecan ve Edip'in bu paylaşımın ardından koronavirüs günlerinde başlayan birbirinden ilginç akımlara bir yenisinin eklenmesi an meselesi gibi duruyor...