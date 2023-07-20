Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Esra Ezmeci de kocasının oğluna aşık olduğunu itiraf eden o kadının tepki çeken paylaşımını görmezden gelmedi. Ünlü psikolog o kadının paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: "Bu tarz durumların sonuçları çok travmatik olabilir. Üstelik aynı evin içinde bu durumun yaşanması çok yanlış. Bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız herkes için en doğrusu olacaktır."