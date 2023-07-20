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Haberler Magazin Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı olaya bakın! 'Yok artık' diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı olaya bakın! 'Yok artık' diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Sosyal medya hesabından kendisine gelen itiraf ve soruları paylaşarak adından söz ettiren Esra Ezmeci verdiği cevaplarla da sık sık gündeme geliyor. Son olarak ''3.kocamım oğluna aşık oldum aynı evdeyiz her gece yanına gidiyorum kaçmak istiyorum'' itirafında bulunan bir takipçisine ''Bu tarz durumların sonuçları çok travmatik olabilir. Üstelik aynı evin içinde bu durumun yaşanması çok yanlış. Bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız herkes için en doğrusu olacaktır.'' yanıtını verdi. Esra Ezmeci'nin özel hayatındaki o bilgi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

20.07.2023 18:11 - Son Güncelleme: 20.07.2023 18:11
Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Esra Ezmeci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ilişkiler üzerine tavsiyeler veren Psikolog Esra Ezmeci, sıklıkla kendisine yapılan itiraf ve soruları paylaşarak gündeme geliyor.

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Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Ünlü psikolog Esra Ezmeci son olarak bir önceki gün düzenlemiş olduğu soru- cevap etkinliğine katılım sağlayan bir sosyal medya kullanıcısıyla girdiği diyalogla çok konuşuldu.

Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

3'üncü kez evlendiğini belirten bir kadın, kocasının oğluna aşık olduğunu ifade etti. Kocasının oğlu ile aynı evde yaşadığını ve her gece onun yanına gittiğini itiraf eden kadın, "Kaçmak istiyoruz" diyerek ağızları bir karış açıkta bıraktı.

Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

Esra Ezmeci de kocasının oğluna aşık olduğunu itiraf eden o kadının tepki çeken paylaşımını görmezden gelmedi. Ünlü psikolog o kadının paylaşımına şu şekilde yanıt verdi: "Bu tarz durumların sonuçları çok travmatik olabilir. Üstelik aynı evin içinde bu durumun yaşanması çok yanlış. Bir an önce bu ilişkiyi sonlandırmanız herkes için en doğrusu olacaktır."

Cinsellik itiraflarıyla ünlenen Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı olaya bakın! ’Yok artık’ diyeceksiniz! Meğer 1 çocuk annesi Esra Ezmeci...

DAHA ÖNCE EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan meğer Esra Ezmeci'yle ilgili bilinmeyen sürpriz bir de gerçek varmış. Bu durum ise bir takipçisinin "Hep cinsel içerikli itraflarla gündeme geliyorsun. Oğlunu paylaş da görelim" yorumundan sonra ortaya çıktı.

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