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Haberler Magazin Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haklarında her detay didik didik aranan yarışmacıların daha önce de pek çok yarışma programına katıldığı, modellik yaptığı ortaya çıkıyor ve akıllara 'cast' sorusu geliyor. Tüm bunlar olurken Tolga Kandemir'in bir dizideki görüntüleri sosyal medyayı şaşırttı. İşte haberler...

07.01.2023 10:28 - Son Güncelleme: 07.01.2023 10:28
Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle dönüş yaptı. Yarışmanın daha ilk gününden gelin ve damat adayları dikkat çekti.

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Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Kısmetse Olur 5 yılın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle izleyiciyle buluştu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

YouTube'ta yayın hayatına başlayan programının sunucu koltuğunda da Seda Akgül yerine Öykü Serter oturdu.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Ancak gelin görün ki taliplerini aramaya gelen yarışmacıların oradan oraya gezdiği görüntüler ortaya çıkıyor neredeyse her gün.

Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı

Bazılarının da dışarıda tanıştıkları ortaya çıkıyor. Programa ikinci haftadan dahil olan Furkan'ın, Tolga'nın sevgilisi Aybüke'yi dansa kaldırıp kıskandırma çabasının nedeni önceki bir tanışıklıktan olduğu ortaya çıkmıştı.

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