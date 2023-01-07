Cinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu! Kısmetse Olur Tolga Kandemir meğer kapı kapı gezmiş o dizideki hallerini görenler inanamadı
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haklarında her detay didik didik aranan yarışmacıların daha önce de pek çok yarışma programına katıldığı, modellik yaptığı ortaya çıkıyor ve akıllara 'cast' sorusu geliyor. Tüm bunlar olurken Tolga Kandemir'in bir dizideki görüntüleri sosyal medyayı şaşırttı. İşte haberler...
07.01.2023 10:28 - Son Güncelleme: 07.01.2023 10:28