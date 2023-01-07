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Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: "Kimse benim yaşadığımı yaşamasın" Son hali görenleri şoke etmişti

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın önce yer aldığı fragman sonrasında yayınlanan bölümdeki son hali görenleri şaşkına çevirdi. Magazin gündeminde de bolca yer aldı. Ve günler sonra Mine Tugay'ın yüzüne ne olduğuna dair açıklama geldi. İşte detaylar...

07.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 07.01.2023 09:19
Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: Kimse benim yaşadığımı yaşamasın Son hali görenleri şoke etmişti

Güzel oyuncu uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: Kimse benim yaşadığımı yaşamasın Son hali görenleri şoke etmişti

Ancak gelin görün ki Mine Tugay'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: Kimse benim yaşadığımı yaşamasın Son hali görenleri şoke etmişti

Yüzüne ışık dolgusu ve germe yaptırdığı iddia edilen Tugay'a yorum yağmıştı.

Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: Kimse benim yaşadığımı yaşamasın Son hali görenleri şoke etmişti

Tugay'ın estetik yaptırdığı iddia edildi.

Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: Kimse benim yaşadığımı yaşamasın Son hali görenleri şoke etmişti

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Ünlü oyuncu da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Instagram hesabından açıklama yaptı.

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