Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: "Kimse benim yaşadığımı yaşamasın" Son hali görenleri şoke etmişti
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tugay'ın önce yer aldığı fragman sonrasında yayınlanan bölümdeki son hali görenleri şaşkına çevirdi. Magazin gündeminde de bolca yer aldı. Ve günler sonra Mine Tugay'ın yüzüne ne olduğuna dair açıklama geldi. İşte detaylar...
07.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 07.01.2023 09:19