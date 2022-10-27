Vav TV İzle
Haberler Magazin Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bunun ardından son hali de merak konusu olan Batur'un Instgram hesabında yaptığı yeni paylaşım dikkat çekti. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlara ilk yorum ise Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi. İşte Çiğdem Batur'un o paylaşımı...

27.10.2022 01:04 - Son Güncelleme: 27.10.2022 01:04
Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız oyuncu Çiğdem Batur, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Ünlü oyuncu Batur, şunları söyledi: "Hayatımdan sildiğim kişiye bir daha asla kapımı açmam, hayatıma almam. Büyük konuşmak istemiyorum ama bu hep böyle oldu. Geçmişe dönüp 'Keşke' dediğim kimse ve hiçbir şey olmadı"

Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Dikkat çeken ifadeler kullanan Batur'un son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Ünlü oyuncunun, sosyal medyada yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.

Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Batur'un derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlara ilk yorum ise Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi.

SON DAKİKA