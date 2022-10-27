Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...

Ünlü oyuncu Batur, şunları söyledi: "Hayatımdan sildiğim kişiye bir daha asla kapımı açmam, hayatıma almam. Büyük konuşmak istemiyorum ama bu hep böyle oldu. Geçmişe dönüp 'Keşke' dediğim kimse ve hiçbir şey olmadı"