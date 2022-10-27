Çiğdem Batur’un son haline bakın! Göğüs dekolteli pozuna ilk yorum Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan! Kurtlar Vadisi’nin Savcı Leyla’sıydı...
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle tanınan Çiğdem Batur, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Bunun ardından son hali de merak konusu olan Batur'un Instgram hesabında yaptığı yeni paylaşım dikkat çekti. Ünlü oyuncunun derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlara ilk yorum ise Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi. İşte Çiğdem Batur'un o paylaşımı...
27.10.2022 01:04 - Son Güncelleme: 27.10.2022 01:04
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız oyuncu Çiğdem Batur, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Batur'un derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlara ilk yorum ise Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan geldi.