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Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Türkücü Ceylan yeni imajıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 46 yaşındaki Ceylan,geçirdiği estetik operasyonları sonrasında adeta bambaşka birisi oldu. Daha önce Selena Gomez, Kris Jenner gibi isimlere benzetilen Ceylan, son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

06.08.2020 17:32 - Son Güncelleme: 06.08.2020 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





