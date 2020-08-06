Haberler Galeri Magazin Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Türkücü Ceylan yeni imajıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 46 yaşındaki Ceylan,geçirdiği estetik operasyonları sonrasında adeta bambaşka birisi oldu. Daha önce Selena Gomez, Kris Jenner gibi isimlere benzetilen Ceylan, son haliyle yine adından söz ettirmeyi başardı.

06.08.2020 17:32 - Son Güncelleme: 06.08.2020 17:32
Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Bir zamanlar 'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan, son haliyle şaşırtmaya devam ediyor. İşte yüzünde çok sayıda estetik operasyon olan şarkıcı Ceylan ve ünlülerin değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Zeynep Koçak...

Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...
Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...
Ceylan'ı görenler tanıyamadı! İşte estetikle bambaşka birisi olan şarkıcı Ceylan'ın son hali...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...
Cedi Osman boy farkı açığını kapattı! İşte Cedi Osman'dan gülümseten Ebru Şahin paylaşımı...