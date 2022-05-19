Ceylan’dan hem tarz hem sektör değişikliği! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören inanamadı! Yeni mesleği şoke etti
Ceylan'dan hem tarz hem sektör değişikliği! Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Ceylan Avcı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle sık sık gündem olmuştu. Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan, şimdi ise yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yeni mesleğini açıklayan Ceylan, herkesi şoke etti. Öte yandan yine imaj değiştirdiği görülen Ceylan'ın son hali de çok konuşuldu. İşte Ceylan'ın yeni mesleği ve son hali...
Ünlü türkücü Ceylan, geride bıraktığımı gün Bebek'te kameralara yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yeni şarkısı hakkında konuşan Ceylan, "Her şey iyi gidiyor, farklı bir imaj yaptım. İnsanlar alıştı benden farklı imaj görmeye, görmediklerinde, 'Basit klip olmuş' diyorlar. Bu sefer de Marilyn Monroe'ya benzettiler" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin "İmaj için çok para harcıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" şeklinde konuştu.
YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI
İnşaat sektörüne adım attığını da söyleyen Ceylan, "Genelde Bodrum'da yapıyoruz ama İstanbul, Bursa, İzmir olabilir. Şu an sadece Bodrum..." dedi.
İMAJ TAZELEDİ
Yine imaj değiştiren Ceylan'ın son hali de görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü türkücü, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.