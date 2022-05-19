Ceylan’dan hem tarz hem sektör değişikliği! Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan’ın son halini gören inanamadı! Yeni mesleği şoke etti

Muhabirlerin "İmaj için çok para harcıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Görüntümüze para harcamak zorundayız yoksa yanarız! Mecbur... Bilgisayara nasıl format atılıyorsa, atmadığında ağırlaşıyorsa onun gibi... Ceylan'ı formatlamazsak ağırlaştırıyoruz her şeyi" şeklinde konuştu.