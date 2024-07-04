Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! 90'lı yıllarda Türkan Şoray'ın partneri oldu! Yakışıklı jönün son halini gören şaşıp kalıyor! "Yıllar acımadı..."

Bir döneme damga vuran "Ayrı Dünyalar", "Gözlerinde Son Gece" gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve özellikle "Bay Pardon" karakteriyle gönüllerde taht kuran Kaan Girgin, yılların eskitemediği isimlerden biriydi. Ancak ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çeviriyor. 90'lı yılların başından itibaren ekranlarda boy gösteren Girgin, Türkan Şoray gibi bir efsaneyle aynı projede yer alacak kadar da yetenekliydi. 2000'li yıllara gelindiğinde ise "Dikkat Bebek Var" dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaştı. Bu dizi aşkı gerçek oldu ve ikili iki yıl süren bir evliliğe adım attı.