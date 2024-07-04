Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! 90'lı yıllarda Türkan Şoray'ın partneri oldu! Yakışıklı jönün son halini gören şaşıp kalıyor! "Yıllar acımadı..."

Bir döneme damga vuran "Ayrı Dünyalar", "Gözlerinde Son Gece" gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve özellikle "Bay Pardon" karakteriyle gönüllerde taht kuran Kaan Girgin, yılların eskitemediği isimlerden biriydi. Ancak ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çeviriyor. 90'lı yılların başından itibaren ekranlarda boy gösteren Girgin, Türkan Şoray gibi bir efsaneyle aynı projede yer alacak kadar da yetenekliydi. 2000'li yıllara gelindiğinde ise "Dikkat Bebek Var" dizisinde Ceyda Düvenci ile başrolü paylaştı. Bu dizi aşkı gerçek oldu ve ikili iki yıl süren bir evliliğe adım attı.
90'lar Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizileri, unutulmaz karakterleri ve ikonikleşmiş replikleriyle hafızalarda yer edinmişti. İşte o dönemde adını geniş kitlelere duyuran, "Bay Pardon" lakabıyla gönüllere taht kuran Kaan Girgin de bu isimler arasında yerini aldı.
Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Girgin, yeteneğini küçük yaşlardan itibaren göstermeye başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı tiyatro eğitimiyle yeteneğini akademik bir temele oturtan Girgin, mezuniyetinin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda profesyonel oyunculuk hayatına adım attı.
Ancak onu geniş kitlelere tanıtan, tiyatro sahneleri değil, bir banka reklamındaki rolü oldu. Sıcak tavırları ve samimiyetiyle izleyicinin gönlünü fetheden Girgin, kısa sürede "Bay Pardon" lakabıyla anılır oldu. Bu lakap, onun sempatik kişiliğinin ve mütevazı duruşunun bir simgesi haline geldi.