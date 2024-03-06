Ceyda Düvenci’den Nazan Kesal’a tepki çeken sözler! Duyan inanamadı! Sosyal medya ayağa kalktı: Ne kadar ayıp bir söylem...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci hem kariyeri hem de özel hayatıyla her dönem adından söz ettirdi. Geçen sene 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile yollarını ayıran Düvenci, özellikle boşanma sonrası sık sık gündem oldu. Düvenci, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği programa konuk aldığı Nazan Kesal'a söyledikleriyle dikkat çekti. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken Düvenci'nin sözleri tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar ayıp bir söylem" derken bir başkası "Ceyda Düvenci sınırlarını zorluyor" ifadelerini kullandı.
Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programa meslektaşı Nazan Kesal'ı konuk aldı. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada gündem olurken Düvenci'nin sözleri tepki çekti.
Bambaşka Sohbetlere katılan Nazan Kesal, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlatan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Dünyadaki en başarılı insanlar, yol arkadaşını doğru seçebilenler. Onun çok yakın arkadaşıyla 23 yaşımda oyun çalışıyordum.