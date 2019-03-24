Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Ceyda Düvenci, hastaneye kaldırıldı. Oğlu Ali ile hastanede yalnız kalan ünlü oyuncu duygularını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma " Babamızın bugün oyunu var, hem de matine suare. Hal böyle olunca oğlumu koynuma almak zorunda kaldım. Çünkü bakacak kimse yok." notunu düştü.
24.03.2019 18:53
- Son Güncelleme: 24.03.2019 19:13
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