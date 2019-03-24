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Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Ceyda Düvenci, hastaneye kaldırıldı. Oğlu Ali ile hastanede yalnız kalan ünlü oyuncu duygularını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma " Babamızın bugün oyunu var, hem de matine suare. Hal böyle olunca oğlumu koynuma almak zorunda kaldım. Çünkü bakacak kimse yok." notunu düştü.

24.03.2019 18:53 - Son Güncelleme: 24.03.2019 19:13
Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Ceyda Düvenci 2 gündür hastanede yattığını Instagram hesabından duyurdu.

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Sevilen oyuncu Ceyda Düvenci orta kulak iltihabı nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Oğlu Ali ile hastanede yalnız kalan ünlü oyuncu duygularını sevenleriyle paylaştı.

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Hastanede 2. günüm. Doktor bu gece de kalmamı istedi.

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım: İki gündür oğlumla hastanedeyim çünkü bakacak kimse yok

Çok ağır bir orta kulak iltihabı atlatıyorum anladığım kadarıyla.

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