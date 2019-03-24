Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Şekerpare'de Şener Şen, Şevket Altuğ gibi usta isimlerle başrol paylaşan Yaprak Özdemiroğlu, o döneme güzelliği ile damga vuran isimler arasında. Şekerpare filmi ile şöhreti yakalayan Yaprak Özdemiroğlu, Hababam sınıfı filminde de Gamze karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşini öğrenince çok şaşıracaksınız.

24.03.2019 17:55 - Son Güncelleme: 24.03.2019 17:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





