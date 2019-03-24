GaleriMagazin

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Şekerpare'de Şener Şen, Şevket Altuğ gibi usta isimlerle başrol paylaşan Yaprak Özdemiroğlu, o döneme güzelliği ile damga vuran isimler arasında. Şekerpare filmi ile şöhreti yakalayan Yaprak Özdemiroğlu, Hababam sınıfı filminde de Gamze karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Şekerpare'nin güzel yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşini öğrenince çok şaşıracaksınız.

24.03.2019 17:55 - Son Güncelleme: 24.03.2019 17:55
Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Yaprak Özdemiroğlu, önce Şekerpare filmi ardından da Hababam Sınıfı ile akıllarda kalmayı başardı. Usta isimlerle birlikte başrolde oynayan Özdemiroğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı...

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

Dizide vurdulu kırdılı bir kardeşlik sergileyen Aras Bulut İynemli'nin kardeşleri gerçekten bambaşka insanlar.

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Alişan'ın eşi Buse Varol babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti
Alişan'ın eşi Buse Varol babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti