Eşkıya'nın yıldızı Oktay Kaynarca aslen nereli? (Ünlülerin memleketleri)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Salı akşamlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları da, artık izleyenlerin evlerinin birer üyesi haline geldiler. Her sezonu büyük bir ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları hakkında her detay, bu yüzden çok merak ediliyor. Sevgilileri, eşleri, çocukları derken en çok merak edilenlerden biri de EDHO oyuncularının memleketleri. Peki ailemizin birer parçası haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları nereli? İşte Oktay Kaynarca'dan Ozan Akbaba'ya, Yunus Emre Yıldırımer'den Yalçın Hafızoğlu'na EDHO oyuncularının memleketleri.

4 Aralık 2018 Salı, 10:44:03 Güncelleme: 11:51:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





