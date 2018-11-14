Ceren Hindistandan şaşırtan açıklama: Mustafa Sandal Irmak Ünalla birlikteyken bana mesaj atmış!

Ceren Hindistan'dan şaşırtan açıklama: Mustafa Sandal Irmak Ünal'la birlikteyken bana mesaj atmış!
Ceren Hindistan canlı yayında Mustafa Sandal ile ilgili gerçeği açıkladı! Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile adı geçen Ceren Hindistan, bir magazin programında açıklama yapmış ve Mustafa Sandal'la tanışma aşamasında olduklarını anlatmıştı. Üzerinden çok geçmeden Mustafa Sandal'ın 1 aydır Irmak Ünal'la sevgili oldukları haberini duyan Hindistan bu haberden sonra ilk kez bir magazin programına bağlanarak konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ceren Hindistan, Mustafa Sandal'ın Irmak Ünal'la birlikteyken kendisine yazdığını belirtti. İşte açıklamanın detayları...
Mustafa Sandal'la tanışma evresindeyken yollarını ayıran Ceren Hindistan, telefonla bağlandığı programda "Mustafa bana yazarken Irmak Ünal'la birlikteymiş." dedi.
CEREN HİNDİSTAN'IN MUSTAFA SANDAL İLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYAN SÖZLERİ
Adı Mustafa Sandal'la aşk iddialarına karışan oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olarak Sandal'la tanışma evresinde olduklarını itiraf etmişti. Hindistan, bugün telefonla bağlandığı programda ise Sandal'la tanışma evresindeyken Irmak Ünal'la sevgili olduğunu öğrendiğini söyledi.
MUSTAFA SANDAL'IN IRMAK ÜNAL'LA İLİŞKİSİ
CEREN HİNDİSTAN MUSTAFA SANDAL'IN İHANETİYLE SARSILDI!
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'la aşk yolunda ilk adımı attıklarını söyleyen Ceren Hindistan, Sandal'ın ihanetiyle sarsıldı. Hindistan, telefonla bağlandığı magazin programında, "Mustafa Sandal bana yazarken Irmak Ünal'la birlikteymiş." dedi.
İŞTE MUSTAFA SANDAL'IN CEREN HİNDİSTAN'A YAZDIĞI AŞK MESAJLARI!
Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları atmış: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"