Ceren Hindistandan şaşırtan açıklama: Mustafa Sandal Irmak Ünalla birlikteyken bana mesaj atmış!

İŞTE MUSTAFA SANDAL'IN CEREN HİNDİSTAN'A YAZDIĞI AŞK MESAJLARI!

Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları atmış: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"