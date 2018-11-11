Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Mustafa Sandal'ın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?
Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı. Mustafa Sandal Haziran ayında 10 yıllık eş, Emina Jahovic ile yollarını ayırmıştı. Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la ilişkisi olduğu konuşulurken Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşmüş, fotoğraftaki kişinin kim olduğu merak konusu haline gelmişti. Mustafa Sandal'ın paylaştığı fotoğrafta yüzünün küçük bir kısmı görünen kadının Ceren Hindistan olduğu söylenmişti ancak o kişinin 41 yaşındaki Irmak Ünal olduğu anlaşıldı. Mustafa Sandal ile Irmak Ünal'ın birlikteliğinin 1 ay önce başladığı iddia edildi.
11 Kasım 2018 Pazar, 09:56:58 Güncelleme: 10:17:50
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