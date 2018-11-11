Mustafa Sandal'ın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı. Mustafa Sandal Haziran ayında 10 yıllık eş, Emina Jahovic ile yollarını ayırmıştı. Emina Jahovic'in Sadettin Saran'la ilişkisi olduğu konuşulurken Mustafa Sandal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşmüş, fotoğraftaki kişinin kim olduğu merak konusu haline gelmişti. Mustafa Sandal'ın paylaştığı fotoğrafta yüzünün küçük bir kısmı görünen kadının Ceren Hindistan olduğu söylenmişti ancak o kişinin 41 yaşındaki Irmak Ünal olduğu anlaşıldı. Mustafa Sandal ile Irmak Ünal'ın birlikteliğinin 1 ay önce başladığı iddia edildi.

11 Kasım 2018 Pazar, 09:56:58 Güncelleme: 10:17:50
  • 1
  • 12
Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

MUSTAFA SANDAL'IN GİZLİ AŞKI IRMAK ÜNAL!

Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra adı birçok güzelle anılan Mustafa Sandal'ın esrarengiz aşkı Irmak Ünal çıktı.

  • 2
  • 12
Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Mustafa Sandal haziranda 10 yıllık eşi Emina Jahovic'den boşanmıştı.

  • 3
  • 12
Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Geçtiğimiz günlerde de yüzünün sadece yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.

  • 4
  • 12
Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu iddia edilmişti.

  • 5
  • 12
Mustafa Sandalın esrarengiz aşkı Irmak Ünal! Irmak Ünal kimdir?

Daha sonrasında ise o kadının Ceren değil, Ayşegül Işık olduğu iddia edildi.

DİĞER GALERİLER