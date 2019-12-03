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Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Aile hayatına dair en özel detayları sosyal medya hesabından paylaşan Seyit Karabulut'un oğluda sevimliliği ile gönülleri fethetti. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un inanılmaz değişimi.

03.12.2019 16:26 - Son Güncelleme: 03.12.2019 16:38
Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Aliş karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Seyit Karabulut, son haliyle şaşırttı. Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyor.

İşte başta Seyit Karabulut olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin genç yıldızlarının son hallerine bakmaya ne dersiniz.

Özellikle Cansu Demirci'nin son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Selena oyuncuları olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi.

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

SELENA OYUNCULARININ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Küçükler çabucak büyüyor. İşte kanıtı!

Selena oyuncularının değişimi çok şaşırttı

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

SİNEM KOBAL

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın! Hem oğlu hem de kendisi olay yarattı

GİZEM GÜVEN

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