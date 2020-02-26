Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın!
Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyordu.
2004-2007 yıllarında izleyici karşısına çıkan Cennet Mahallesi adlı dizi hala hafızalarda. Tekrar bölümleriyle hala ekranlara gelen dizinin karakterlerinden, repliklerine kadar pek çok detayı unutulmadı. Özellikle çocuk oyuncuları en çok merak edilenler. Cennet Mahallesi'nde Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, şimdilerde 25 yaşında genç bir baba. Aile hayatına dair en özel detayları sosyal medya hesabından paylaşan Seyit Karabulut'un oğluda sevimliliği ile gönülleri fethetti. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un inanılmaz değişimi.
İşte başta Seyit Karabulut olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.
Selena dizisi, hem yayınlandığı 2006-2009 yıllarında, hem de sonradan tekrarlarıyla yakın tarihin en sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin genç yıldızlarının son hallerine bakmaya ne dersiniz.
Özellikle Cansu Demirci'nin son halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Selena oyuncuları olmak üzere çocuk oyuncuların inanılmaz değişimi.
SELENA OYUNCULARININ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ
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