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Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son haline bakın!

Görenler şaşkın! Hem oğlu hem de kendisi şoke etti! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut ortaya çıktı Evlenip, bir çocuk sahibi olan Seyit Karabulut'un oğlu da sevimliliği ile herkesin dikkatini çekiyordu.

26.02.2020 09:53 - Son Güncelleme: 31.03.2020 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





