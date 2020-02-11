Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile yaş farkı sorulunca... Şoke eden tepki
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile Atina tatili dönüşü görüntülendi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından bir bomba açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz'ın sunucu Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Cem Yılmaz, yaş farkı hakkında soru yönelten muhabire verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı ve Cem Yılmaz'dan gelen olay yanıt!
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı Atina'da belgelendi. Birlikte üç günlük Atina kaçamağı yapan çiçeği burnunda çift, gönüllü magazin muhabirlerine kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tatil dönüşü havalimanında ayrı ayrı objektiflere takılan Serenay - Cem çifti, iddialara açıklık getirdi. İlk açıklama Serenay Sarıkaya'dan geldi.
Cem Yılmaz Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisini bitirmesinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlamıştı. İkili bugüne kadar iddialara kaçamak cevaplar verse de kameralardan kaçmayı başaramadı. Atina'da peş peş fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya'dan beklenen Cem Yılmaz itirafı geldi.
SERENAY SARIKAYA CEM YILMAZ'LA İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ!
İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.