Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile yaş farkı sorulunca... Şoke eden tepki

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile Atina tatili dönüşü görüntülendi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etmesinin ardından bir bomba açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi. Cem Yılmaz'ın sunucu Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Şu sıralar Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşayan Cem Yılmaz, yaş farkı hakkında soru yönelten muhabire verdiği cevapla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı ve Cem Yılmaz'dan gelen olay yanıt!

11.02.2020 14:45 - Son Güncelleme: 11.02.2020 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





