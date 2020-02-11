GaleriMagazin

Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Pınar Altuğ tayt açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 31 Mart yerel seçim günü oy kullanmaya giderken giydiği taytı ile olay olan oyuncu Pınar Altuğ, aylar sonra ilk kez konuştu. Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kalmış, gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlamıştı. Tamer Karadağlı ile başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile gönülleri kazanan Pınar Altuğ, oy kullanırken giydiği vücut hatlarını belli eden taytıyla ilgili, "Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" diyerek tepki gösterdi. Pınar Altuğ'un oy kullanırken giydiği taytı hakkında yaptığı açıklama üzerine o fotoğraf yine gündem oldu. Fotoğrafı görenler Pınar Altuğ'un boyunun kaç cm olduğunu da merak etti.

11.02.2020 13:58 - Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20
Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Pınar Altuğ oy kullanırken giydiği taytı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüş, vücut hatlarını belli eden taytı nedeniyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Aylar sonra 45 yaşındaki Pınar Altuğ'dan taytı hakkında açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Önceki akşam bir galada objektiflere yansıyan Altuğ, meşhur tayt olayı hakkında açıklama yaptı:

"Benim için amaç 'oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı."

Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

"O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum. Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın…"

Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

"İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"

Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Altuğ'un taytlı fotorğafını görenler boyunu da merak etti. İşte Pınar Altuğ'un boyunun uzunluğu...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Ozan Akbaba'nın eşi Buket...
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Ozan Akbaba'nın eşi Buket...