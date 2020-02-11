Pınar Altuğ oy kullanmaya giderken giydiği taytı hakkında konuştu: O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...

Pınar Altuğ tayt açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düştü. 31 Mart yerel seçim günü oy kullanmaya giderken giydiği taytı ile olay olan oyuncu Pınar Altuğ, aylar sonra ilk kez konuştu. Altuğ, giydiği taytın vücut hatlarını belli ettiğinden dolayı hayranlarının büyük eleştirisine maruz kalmış, gelen eleştiriler sonrası fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlamıştı. Tamer Karadağlı ile başrol paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile gönülleri kazanan Pınar Altuğ, oy kullanırken giydiği vücut hatlarını belli eden taytıyla ilgili, "Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor" diyerek tepki gösterdi. Pınar Altuğ'un oy kullanırken giydiği taytı hakkında yaptığı açıklama üzerine o fotoğraf yine gündem oldu. Fotoğrafı görenler Pınar Altuğ'un boyunun kaç cm olduğunu da merak etti.

11.02.2020 13:58 - Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





