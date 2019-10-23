Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Film vizyona girmeden önce sosyal medyada cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag açıldı. Hükümeti hemen her sosyal - siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesine vatandaşlar sessiz kalmadı! Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girdi. Yılmaz'ın yeni filmi hakkında 'Karakomik Filmleri' izlemeyin çağrısı yapılmıştı. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema eleştirmenleri genelde beğenmezken filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.
Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.
İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!
Yılmaz, ağaca, kediye köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor diye eleştirilmişti. Sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapılmıştı. Türkiye'de kişi, kurum hatta ülkeleri hedef alan boykot çağrılarının tuttuğu hiç görülmedi. Birkaç kasa meşrubat yere dökülür, 5-10 abonelik iptal edilir ve bir-iki günde her şey unutulurdu.