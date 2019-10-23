Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!