GaleriMagazin

Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2 Arada sosyal medya kullanıcıları tarafından boykot edildi. Film vizyona girmeden önce sosyal medyada cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag açıldı. Hükümeti hemen her sosyal - siyasal olayda yerli yersiz hedef alan aydın geçinen Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesine vatandaşlar sessiz kalmadı! Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler 18 Ekim'de vizyona girdi. Yılmaz'ın yeni filmi hakkında 'Karakomik Filmleri' izlemeyin çağrısı yapılmıştı. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sinema eleştirmenleri genelde beğenmezken filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.

23.10.2019 11:41 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:41
Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın'dan Mevlüt Tezel'in önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiği 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ni sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.

Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!

Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Cem Yılmaz'ın sürekli aynı oyuncu kadrosu, aynı sinema dili ve aynı espri anlayışıyla kendini çok tekrar ettiğini defalarca yazdık. Her şeye rağmen 'Karakomik Filmler'in bu kadar az izleneceğini kimse beklemiyordu!

Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

Yılmaz, ağaca, kediye köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor diye eleştirilmişti. Sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapılmıştı. Türkiye'de kişi, kurum hatta ülkeleri hedef alan boykot çağrılarının tuttuğu hiç görülmedi. Birkaç kasa meşrubat yere dökülür, 5-10 abonelik iptal edilir ve bir-iki günde her şey unutulurdu.

Cem Yılmaz boykotu tuttu! Vatandaşlar artık Cem Yılmaz filmlerini izlemiyor!

Ancak 276 bin seyirci sayısı gerçekten büyük şok! 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol'un kardeşini görenler ikizi sandı! İşte Esra Erol'un kameralardan uzak kalan kardeşi Bihter Erol...
Esra Erol'un kardeşini görenler ikizi sandı! İşte Esra Erol'un kameralardan uzak kalan kardeşi Bihter Erol...