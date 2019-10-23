Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in son hali hayranlarını üzdü! Fatma Girik böyle görüntülendi
Fatma Girik'in son hali hayranlarını üzdü. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 2 hafta önce hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Fatma Girik, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fatma Girik'in son hali hayranlarını bir hayli üzdü. İşte Fatma Girik'in son hali...
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son haliyle sevenlerini üzdü. 67 yaşındaki Girik, yürüme güçlüğü çektiği için Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 2 hafta önce taburcu olan Girik, Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncu"10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık" dedi. Bodrum'da yaşadığını söyleyen Girik, gazetecilere veliahtını da açıkladı. İşte Fatma Girik'in son hali...