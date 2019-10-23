Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik’in son hali hayranlarını üzdü! Fatma Girik böyle görüntülendi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son haliyle sevenlerini üzdü. 67 yaşındaki Girik, yürüme güçlüğü çektiği için Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 2 hafta önce taburcu olan Girik, Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncu"10 senedir buraya gelmemiştim, ne kadar değişmiş ve ne kadar kalabalık" dedi. Bodrum'da yaşadığını söyleyen Girik, gazetecilere veliahtını da açıkladı. İşte Fatma Girik'in son hali...