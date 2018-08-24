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Müge Boz Çeşme'de sevgilisiyle görüntülendi!

Müge Boz geçtiğimiz ay ''Aşk hastalıklı bir duygu bence'' demişti ancak Çeşme'de sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi. İşte Müge Boz ve 'aşk'ı...

24 Ağustos 2018 Cuma, 10:24:03 Güncelleme: 10:26:25
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Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

Müge Boz ile yeni sevgilisi, İstanbul'da kameralara yakalanmıştı. Tatil için Çeşme'yi tercih eden çift, sahilde samimi bir şekilde görüntülendi.

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Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

Geçen ay bir dergiye verdiği röportajda "Aşk hastalıklı bir duygu bence. Her zaman iyi enerjiler barındırmıyor" diyen Müge Boz, yine de aşktan kaçamadı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle denizde sarmaş dolaş görüntülendi.

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Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR

Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle İstanbul'dan sonra Çeşme'de objektife takıldı. Boz ve erkek arkadaşı önceki gün bir beachteydi.Denizde el ele, göz göze romantik anlar yaşayan çift, objektifleri fark edince sudan ayrı ayrı çıktı. Müge Boz'un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.

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Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

Denizde el ele, göz göze romantik anlar yaşayan çift, objektifleri fark edince sudan ayrı ayrı çıktı.

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Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

Müge Boz'un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.

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