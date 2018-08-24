Müge Boz Çeşmede sevgilisiyle görüntülendi!

Müge Boz Çeşme'de sevgilisiyle görüntülendi!
Müge Boz geçtiğimiz ay ''Aşk hastalıklı bir duygu bence'' demişti ancak Çeşme'de sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi. İşte Müge Boz ve 'aşk'ı...
24 Ağustos 2018 Cuma, 10:24:03 Güncelleme: 10:26:25
DENİZDE ROMANTİK DAKİKALAR
Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle İstanbul'dan sonra Çeşme'de objektife takıldı. Boz ve erkek arkadaşı önceki gün bir beachteydi.Denizde el ele, göz göze romantik anlar yaşayan çift, objektifleri fark edince sudan ayrı ayrı çıktı. Müge Boz'un yeni sevgilisinin İzmirli olduğu öğrenildi.
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