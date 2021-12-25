Cem Adrian'ın kucağında poz veren Didem Soydan: Geri kafalı değiliz!
Manken Didem Soydan "iddialı pozlar paylaşınca Burak Deniz'le ilişkisi bitti" şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Didem Soydan, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" dedi.
25.12.2021 13:00
- Son Güncelleme: 25.12.2021 13:02
Yeni yılın yaklaşmasının ardından her yerde düzenlenen yılbaşı partilerinin biri de önceki akşam Asmalımescit'te Didem Soydan'nın katılımıyla gerçekleşti.
"KESİNLİKLE YALAN"
37 yaşındaki manken, parti çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu Burak Deniz'le biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
"KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"
Öte yandan ünlü şarkıcı Cem Adrian, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Didem Soydan ile samimi bir pozunu paylaştı.