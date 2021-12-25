Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edilmişti.