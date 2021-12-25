Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'dan itiraf 'amaç çıtayı yükseltmek' Serenay Sarıkaya'yla da yakalanmıştı
Adı daha önce Serenay Sarıkaya ile de anılan Haldun Demirhisar önceki gün genç şarkıcı Aleyna Tilki ile birlikte bir mekan çıkışında görüntülenmiş ardından aşk haberlerinin ardı arkası kesilmemişti. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in savunmasının ardından bu kez de Haldun Demirhisar'dan aşk iddialarına yanıt geldi. İşte Aleyna Tilki'yle aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki sözleri.
25.12.2021 12:19
- Son Güncelleme: 25.12.2021 12:52
Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile kameralara takılan genç şarkıcı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edilmişti.