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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'dan itiraf 'amaç çıtayı yükseltmek' Serenay Sarıkaya'yla da yakalanmıştı

Aleyna Tilki'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar'dan itiraf 'amaç çıtayı yükseltmek' Serenay Sarıkaya'yla da yakalanmıştı

Adı daha önce Serenay Sarıkaya ile de anılan Haldun Demirhisar önceki gün genç şarkıcı Aleyna Tilki ile birlikte bir mekan çıkışında görüntülenmiş ardından aşk haberlerinin ardı arkası kesilmemişti. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in savunmasının ardından bu kez de Haldun Demirhisar'dan aşk iddialarına yanıt geldi. İşte Aleyna Tilki'yle aşk yaşadığı iddia edilen Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki sözleri.

25.12.2021 12:19 - Son Güncelleme: 25.12.2021 12:52
Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar'ın ikizi gibi görünen iş insanı ile kameralara takılan genç şarkıcı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edilmişti.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

CAMLARI PERDE İLE KAPATTILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapatmıştı.

Aleyna Tilki’nin sevgilisi olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar’dan itiraf ’amaç çıtayı yükseltmek’ Serenay Sarıkaya’yla da yakalanmıştı

Günlerdir magazin basınında konuşulan Demirhisar sonunda açıkladı.

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