RAMAZAN İMSAKİYE
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Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Cedi Osman aşka geldi! Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin ile uzun bir süredir aşk yaşayan Cedi Osman, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Ebru Şahin ile siyah beyaz bir pozunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü basketbolcu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Cedi Osman için, "Aşka geldi" yorumları yapılırken ünlü çiftin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin ile yaptığı o paylaşım…

06.05.2021 02:02 - Son Güncelleme: 06.05.2021 02:02
Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren ve dizinin final yapmasının ardından ekranlara veda eden Ebru Şahin, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Güzel oyuncu Ebru Şahin, son olarak basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Cedi Osman, bir süredir aşk yaşadığı Ebru Şahin ile siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Ünlü çiftin fotoğrafı büyük beğeni toplarken Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın arasındaki boy farkı tekrar gündeme geldi. İşte başta Ebru Şahin ile Cedi Osman olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM