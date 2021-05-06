Cedi Osman aşka geldi! Sosyal medyada paylaştı herkes onu konuştu Hercai’nin güzel Reyyan’ı Ebru Şahin ile…

Cedi Osman aşka geldi! Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin ile uzun bir süredir aşk yaşayan Cedi Osman, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Ebru Şahin ile siyah beyaz bir pozunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü basketbolcu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Cedi Osman için, "Aşka geldi" yorumları yapılırken ünlü çiftin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru Şahin ile yaptığı o paylaşım…

06.05.2021 02:02 - Son Güncelleme: 06.05.2021 02:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





