RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veren Yıldız Çağrı Atiksoy, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Sevenleri özellikle "Yıldız Çağrı Atiksoy nereli" sorusunun yanıtı internette aratıyor. İşte ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un memleketi…

06.05.2021 01:23 - Son Güncelleme: 06.05.2021 01:23
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterini canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Atisoy'un memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

İşte başta Yıldız Çağrı Atiksoy olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Burak Deniz – İzmit

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Alina Boz – Moskova, Rusya

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Yıldız Çağrı Atiksoy - İzmir