Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı meğer…

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy memleketiyle şaşırttı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine can veren Yıldız Çağrı Atiksoy, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Şimdilerde meslektaşı Berk Oktay ile aşk yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Sevenleri özellikle "Yıldız Çağrı Atiksoy nereli" sorusunun yanıtı internette aratıyor. İşte ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un memleketi…

06.05.2021 01:23 - Son Güncelleme: 06.05.2021 01:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





