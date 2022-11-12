Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı 'yakında evlerinize konuk olacağım'
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den müjdeli haber geldi. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Bir süre önce babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Tolga Karel ardından 4.kez baba olmuştu. Son paylaşımında "Yakında evlerinize konuk olacağım" diyen Korel, 'Türkiye'ye geri mi dönüyor?' dedirtti.
12.11.2022 11:37 - Son Güncelleme: 12.11.2022 12:03