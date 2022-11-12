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Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı 'yakında evlerinize konuk olacağım'

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den müjdeli haber geldi. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Bir süre önce babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Tolga Karel ardından 4.kez baba olmuştu. Son paylaşımında "Yakında evlerinize konuk olacağım" diyen Korel, 'Türkiye'ye geri mi dönüyor?' dedirtti.

12.11.2022 11:37 - Son Güncelleme: 12.11.2022 12:03
Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı ’yakında evlerinize konuk olacağım’

'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı ’yakında evlerinize konuk olacağım’

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu.

Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı ’yakında evlerinize konuk olacağım’

BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu, geçtiğimiz aylarda tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, dördüncü kez baba olacağını duyurmuştu.

Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı ’yakında evlerinize konuk olacağım’

Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" ifadelerini kullandı.

Cebinde 83 dolarla başlayıp lojistik şirketi kurmuştu! Tolga Karel durdu durdu bombayı patlattı ’yakında evlerinize konuk olacağım’

DÖRDÜNCÜ BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Karel'in eşi doğum yaptı ve çiftin bir oğulları oldu. Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yeni doğan bebeğine babasının adını vermişti.

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