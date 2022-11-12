Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar Dubai'yi süper minisiyle karış karış turladı görenlerin kalbini çarptırdı! Pozları ayrı bir olay
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar son dönemin en popüler isimlerinden biri. Hazal Çağlar, doğum gününü kutlamak için Dubai'yi tercih etti. Burj Khalifa'nın önünde poz veren Hazal Çağlar, mini şortuyla beğeni topladı.
12.11.2022 15:36 - Son Güncelleme: 12.11.2022 15:36
Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar, doğum gününü kutlamak için Dubai'yi tercih etti.
İŞTE O POZLAR
Aile Hükümeti filmiyle ekran yolculuğuna adım atan Hazal Çağlar, başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.