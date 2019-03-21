Çarpışma'nın Cemre'si Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği!
Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden. Melisa Aslı Pamuk hakkında ortaya çıkan bir video sosyal medyayı sarsmıştı. Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenlerin ağızlarını açık bıraktı.
Çarpışma dizisinde Cemre karakterini canlandıran Melisa Aslı Pamuk güzelliği ile çok konuşuluyor. Ancak Melisa Aslı Pamuk'un yıllar öncesine ait görüntüleri çok konuşulacak cinsten.
''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok.