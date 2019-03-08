Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan sevgilisi ile Baruş Arduç hakkında şok sözler!
Çarpışma dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşan Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile eski rol arkadaşı Barış Arduç hakkında söyledikleri yeniden gündeme geldi. Çarpışma dizisinin son bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu'nun öpüşme sahnesi çok konuşulurken akıllara Sangu'nun eski rol arkadaşı Barış Arduç geldi. Barış Arduç ile her ne kadar yakıştırılsa da Elçin Sangu'nun uzun süren bir ilişkisi vardı. Ancak Sangu, bir dönem bakın sevgilisi ve Barış Arduç hakkında hangi benzerlikte bulundu...
Elçin Sangu, Çarpışma dizisiyle şu sırlar adından söz ettirirken, eskiden verdiği bir röportaj akıllara geldi. Rol arkadaşı Barış Arduç ile çok yakıştırılan Sangu, sevgilisinden etkilendiği anı şu sözlerle ifade etmişti: O kadar zeki bir adamın bir o kadar umutsuzca saçmalıyor olması çok komik bir sahneydi. Beni benden aldı ve bir an kendime dönüp; "Sana ne oluyor?" diye sordurttu.
Erkek arkadaşının zekasına hayran olduğunu söyleyen Sangu, "Yaptığı işin, okuduğu bölümün hiçbir önemi yok; ki çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master'ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul'da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. Ben gülmek istiyorum, gülemeyeceğim insanlarla birlikte olmak istemiyorum. "Çirkin ama komik, beni güldürüyor" da demiyorum. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor." dedi. Bu yorumunun üzerine Barış Arduç hakkında söyledikleri ise kafaları karıştırmıştı...
ARADA UYUM VAR
Barış çok eğlenceli, birlikte çok gülüyoruz. Her seferinde söylüyorum, iş sette kazanılır, sette kaybedilir. Set ortamın ve set arkadaşlıkların iyiyse, kendi içinizde bir uyum varsa o işin mutlaka enerjisi karşıya geçiyor ve o iş başarılı oluyor. Ama set kötüyse o iş patlıyor. Ekranlara set içindeki denge olduğu gibi yansıyor.
Üzerinden yıllar da geçse, Elçin Sangu ile Barış Arduç arasındaki uyum hayranları tarafından unutulmuyor. Ancak Kuzgun dizisiyle ekranlara dönüş yapan Barış Arduç ile Çarpışma dizisinde rol alan Elçin Sangu uzun süredir başka insanlarla birlkte. İşte Elçin Sangu, Barış Arduç ve diğer ünlü isimlerin sevgilileri...