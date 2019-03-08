Çarpışma dizisinin Zeynep'i Elçin Sangu'dan sevgilisi ile Baruş Arduç hakkında şok sözler!

Erkek arkadaşının zekasına hayran olduğunu söyleyen Sangu, "Yaptığı işin, okuduğu bölümün hiçbir önemi yok; ki çok güzel bir üniversitede siyasal bilimler okumuş, master'ını yapmış. O da İzmirli ama İstanbul'da tanıştık. Her şeyden önce sıkıcı bir adam değil, komedi unsurları hayatının içinde hep var. Ben gülmek istiyorum, gülemeyeceğim insanlarla birlikte olmak istemiyorum. "Çirkin ama komik, beni güldürüyor" da demiyorum. O çok zeki, esprili, bana hitap eden, hayatımı geçirebileceğim biri. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, benim evrilmeme ve gelişmeme sebep oluyor." dedi. Bu yorumunun üzerine Barış Arduç hakkında söyledikleri ise kafaları karıştırmıştı...