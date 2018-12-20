Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o gerçek duyanları şaşırtıyor! İşte Çarpışma dizisinin Kadir Adalı'sı ile ilgili bilinmeyen o gerçek...
Çarpışma dizisinin yıldız oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, performansı ile hayranlarının takdirini topluyor.Çarpışma dizinin Kadir Adalası Kıvanç Tatlıtuğ'un boyunun uzunluğu çoğu kişi tarafından merak konusu. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un boyu ne kadar? İşte ekranların sevilen yüzleri, ünlü isimlerin boyları...
20 Aralık 2018 Perşembe, 22:09:33 Güncelleme: 22:40:09
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