Çarkıfelek efsanesi Tarık Tarcan’ın son haline bakın! Bir anda ortadan kaybolmuştu! Hülya Avşar ile Müjde Ar'ın partneri...

Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Tarık Tarcan, kariyeri boyunca mankenlik, sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan Tarcan; Hülya Avşar, Müjde Ar gibi isimlerle başrolü paylaştı. Ancak Tarcan, 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekerek adeta sırra kadem bastı. Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk eden ve Marmaris'e yerleşen Tarcan'ın son hali ise yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismi görenler tanımakta zorlandı. İşte Tarık Tarcan'ın son hali...
Öğrenciyken bir markanın ilanına başvurarak mankenlik yapmaya başlayan Tarık Tarcan, daha sonra kariyerine sunuculuğu ve oyunculuğu da ekledi.
Çarkıfelek'le efsaneleşen kazınan Tarcan; Hülya Avşar, Müjde Ar gibi isimlerle başrolü paylaştı.
Hem yeteneği hem yakışıklılığıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekerek adeta sırra kadem bastı.