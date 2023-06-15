Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36'lık ünlü psikolog formülü açıkladı! "19.00'dan önce..." 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Zayıflamak için çeşitli yöntemler arayanların işine yarayacak bu yöntem giderek popüler hale geliyor. Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin kilo verdiren çapalama formülü en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ünlü psikoloğa göre bu yöntemi uygulayarak 10, 15, 20 kilo verebilirsiniz. Her açıklamasıyla sosyal medyanın gündeminde yer almayı başaran Ezmeci'nin kendi kitabında da yer verdiği çapalama yöntemini sizler için derledik. İşte zayıflamak için çapalama yöntemi yapılışı...