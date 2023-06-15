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Haberler Magazin Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36'lık ünlü psikolog formülü açıkladı! "19.00'dan önce..." 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36'lık ünlü psikolog formülü açıkladı! "19.00'dan önce..." 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Son zamanlarda ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin çapalama yöntemiyle kolaylıkla zayıflanabileceği iddiası oldukça popüler hale geldi. Bu yöntem, sağlıklı kilo vermek isteyenler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Peki, çapalama yöntemi nedir ve nasıl uygulanır? İşte Esra Ezmeci çapalama yöntemiyle zayıflama hakkında detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 15.06.2023 10:25
Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36’lık ünlü psikolog formülü açıkladı! 19.00’dan önce... 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Zayıflamak için çeşitli yöntemler arayanların işine yarayacak bu yöntem giderek popüler hale geliyor. Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin kilo verdiren çapalama formülü en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ünlü psikoloğa göre bu yöntemi uygulayarak 10, 15, 20 kilo verebilirsiniz. Her açıklamasıyla sosyal medyanın gündeminde yer almayı başaran Ezmeci'nin kendi kitabında da yer verdiği çapalama yöntemini sizler için derledik. İşte zayıflamak için çapalama yöntemi yapılışı...

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Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36’lık ünlü psikolog formülü açıkladı! 19.00’dan önce... 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

ZAYIFLAMA ÇAPASI

Her gün akşam yemeklerinden önce yapılacak bir çapalamadır.

Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36’lık ünlü psikolog formülü açıkladı! 19.00’dan önce... 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Kendinizi iyi hissettiğiniz bir ortam seçin. Ortamda su ya da başka bir doğal ses olabilir.

Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36’lık ünlü psikolog formülü açıkladı! 19.00’dan önce... 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Youtubedan su sesi, ateş çıtırtısı ya da orman sesi gibi sesler açabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın.

Çapalama yöntemi ile zayıflatıyor! 36’lık ünlü psikolog formülü açıkladı! 19.00’dan önce... 10 kilo verdiren Esra Ezmeci diyeti!

Kendinizi en tok hissettiğiniz ve en zayıf olduğunuz halini düşünün.

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