Sinem Kobal'ın kızıyla kombini sosyal medyayı salladı! Üçüncü çocuk mu geliyor? Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal açıkladı
Sinem Kobal'ın kızıyla kombini sosyal medyayı salladı! Üçüncü çocuk mu geliyor? Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemde hem sosyal medyada hem de davetlerle sık sık boy gösteren Sinem Kobal üçüncü çocuk açıklamasıyla dikkat çekti. Ardından kızıyla kombinini paylaşan Sinem Kobal çocuklarıyla kısa sürede gündem oldu.
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK MU GELİYOR?
Sinem Kobal'ın kızıyla kombini sosyal medyayı salladı! Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal üçüncüocuk açıklaması ve sosyal medya paylaşımıyla gündemde.
Son dönemde hem davetlerde hem de sosyal medyada sık sık gördüğümüz Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
"PROJELERİ OKUMAYA BAŞLADIM'
İş hayatına dönmeye hazırlandığını ifade eden Sinem Kobal, "Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.