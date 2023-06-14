Sinem Kobal’ın kızıyla kombini sosyal medyayı salladı! Üçüncü çocuk mu geliyor? Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal açıkladı

"PROJELERİ OKUMAYA BAŞLADIM'

İş hayatına dönmeye hazırlandığını ifade eden Sinem Kobal, "Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Leyla 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Lalin yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.