Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!
Cansu Taşkın, bir kanalın magazin programında şok eden açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında Emina Jahovic ile yollarını ayıran Mustafa Sandal'ın ve Emina'nın şimdiki sevgilisi Sadettin Saran'ın kendisine mesaj attığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı hacklenen Cansu Saran konuşmaların ortaya çıkmasıyla her şeyi canlı yayında anlatmak zorunda kaldı. İşte Cansu Taşkın ile Mustafa Sandal'ın konuşmaları...
27 Aralık 2018 Perşembe, 14:54:16 Güncelleme: 15:01:51
İlk Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Bizim konuştuğumuz dönemde kimse ile konuştuğunu görmedim. O haberler, biz konuştuktan çok sonra çıktı. Buluşmadık ama telefonda konuşuyorduk. Beni Göcek'e davet etti ama benim o dönem sorunlarım vardı. Görüştüğüm biri vardı ayrılık aşamasındaydık, Mustafa ile konuşmamız da o döneme geldi.
MUSTAFA CENTİLMEN BİR İNSAN!
Hoşlanma durumu şöyle, onun konuşmalarından söyleyeyim hoşlanma durumu vardı yoksa konuşmazdık zaten. Ceren Hindistan benim yakın arkadaşım, onunla da konuştuk. Mustafa karakter olarak çok iyi bir insan. Konuşmaları kibar, centilmen… Ben konuşmalarımızı Instagram'dan silmedim hacklenince de ortaya çıktı.
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