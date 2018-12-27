Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

Cansu Taşkın, bir kanalın magazin programında şok eden açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında Emina Jahovic ile yollarını ayıran Mustafa Sandal'ın ve Emina'nın şimdiki sevgilisi Sadettin Saran'ın kendisine mesaj attığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı hacklenen Cansu Saran konuşmaların ortaya çıkmasıyla her şeyi canlı yayında anlatmak zorunda kaldı. İşte Cansu Taşkın ile Mustafa Sandal'ın konuşmaları...

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:54:16 Güncelleme: 15:01:51
Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

SADETTİN SARAN VE MUSTAFA SANDAL AYNI KİŞİYE MESAJ ATMIŞ!

Cansu Taşkın'ın, Mustafa Sandal ve Sadettin Saran'la olan konuşmaları güne damgasını vurdu. Instagram hesabının hacklenmesiyle mesajlar ortaya çıkınca Cansu Taşkın, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

CANSU TAŞKIN'IN MUSTAFA SANDAL İLE SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

''Mustafa ile boşanma haberlerinden sonra konuştuk. Yaz dönemiydi, o zamanlar konuştuk. Bu konuşmalar da ben hacklenince ortaya çıktı. Mustafa bana hep fotoğraf gönderiyordu. Gittiği yerleri gönderiyordu. 'Oradayım, buradayım' diye.

Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

İlk Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Bizim konuştuğumuz dönemde kimse ile konuştuğunu görmedim. O haberler, biz konuştuktan çok sonra çıktı. Buluşmadık ama telefonda konuşuyorduk. Beni Göcek'e davet etti ama benim o dönem sorunlarım vardı. Görüştüğüm biri vardı ayrılık aşamasındaydık, Mustafa ile konuşmamız da o döneme geldi.

Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

MUSTAFA CENTİLMEN BİR İNSAN!

Hoşlanma durumu şöyle, onun konuşmalarından söyleyeyim hoşlanma durumu vardı yoksa konuşmazdık zaten. Ceren Hindistan benim yakın arkadaşım, onunla da konuştuk. Mustafa karakter olarak çok iyi bir insan. Konuşmaları kibar, centilmen… Ben konuşmalarımızı Instagram'dan silmedim hacklenince de ortaya çıktı.

Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal bana mesaj attı!

Bizim konuşma dönemlerimizde Ceren ile yazışmamıştı. O olaylar sonra oldu. Biz Ceren'le geçenlerde konuştuk o da şaşırdı. Mustafa da demek ki yeni boşandığı için doğru aşkı arıyordu kendine, o yüzden konuşuyor olabilir birkaç kişiyle...

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