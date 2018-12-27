Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

Berkay, gece kulübünde kendisine yumruk attığını iddia ettiği Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a dava açmaya hazırlanıyor. Şarkıcı Berkay, çıkamadığı konserlerde maddi hasara uğradını ve bu sebepten Arda Turan'a tazminat davası açacağını belirtti. İşte detaylar...

27 Aralık 2018 Perşembe, 14:11:51 Güncelleme: 14:16:22
Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

BERKAY'DAN ARDA'YA DAVA ŞOKU!

Şarkıcı Berkay, Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açacağını söyledi. İşte o sözler ve yaşanan son gelişmelere dair detaylar...

Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

Arda Turan'dan aldığı darbe sonrası bıçak altına yatmak zorunda kalan ve burnundan ameliyat olan şarkıcı isyan etti ve şunları söyledi:

Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

"Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu."

Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

" BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKI VAR"
"Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var" diyerek sitem etti.

Berkay Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan'a tazminat davası açıyor!

İstanbul Emirgan'daki gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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