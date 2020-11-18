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Cansu Dere'nin aşk defteri hayli kabarık! Sadakatsiz'in intikam peşindeki Asya'sı Cansu Dere'nin eski sevgilileri...

Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Caner Cindoruk'la baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere son günlerin aranan isimlerinin başında geliyor. Cansu Dere hakkında en çok merak edilen sevgilisi. Şu sıralar bir ilişkisi olup olmadığı bilinmeyen Cansu Dere'nin eski sevgililerinin listesi hayli kabarık. Bakın Cansu Dere'nin eski sevgilisi kim...

18.11.2020 17:25 - Son Güncelleme: 18.11.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





