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Cansever’in ölümünün ardından Popstar Mehtap’tan sert çıkış: “Bunlar hep timsah gözyaşları”

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cansever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları gelirken, Cansever'in 20 yıllık dostu Popstar Mehtap'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gözyaşları içinde konuşan Mehtap Yılmaz, sanatçı hayattayken yanında olmadığını öne sürdüğü kişilerin vefatının ardından paylaşım yapmasına "Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep timsah gözyaşları" sözleriyle tepki gösterdi.

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Sanat Dünyası Cansever İçin Yasta

Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cansever'in vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımlarken, Popstar Mehtap olarak tanınan müzisyen Mehtap Yılmaz'ın açıklamaları gündem oldu.

20 Yıllık Dostluk: Mehtap’ın Gözyaşları

20 YILLIK DOSTTAN SERT ÇIKIŞ

Cansever ile 20 yıllık dost olduklarını söyleyen Mehtap, ölüm haberinin ardından gözyaşları içinde yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Mehtap’tan Duygusal Veda: ’Cano’yu Kaybettim’
Video Oynatma İkonu "Bunlar hep timsah gözyaşları"

Cansever ile vefatından kısa süre önce görüştüğünü belirten Mehtap, "20 senelik dostum Cano'yu kaybettim. 4 gün önce telefonda konuştuk, WhatsApp'ta bende sesli mesajları duruyor. O kadar üzgünüm ki anlatamam size" ifadelerini kullandı.

Mehtap’tan Sert Çıkış: ’Taziye Paylaşımlarına Tepki’

TAZİYE PAYLAŞIMLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yakın dostunun kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Mehtap, ardından sosyal medyada yapılan taziye paylaşımlarına tepki gösterdi. Cansever'in hayattayken yeterince aranıp sorulmadığını savunan Mehtap, sanatçının vefatının ardından paylaşım yapan bazı kişileri hedef aldı.

Mehtap’tan Sosyal Medya Eleştirisi: ’Samimiyetsiz Paylaşımlar’

Mehtap, "Sosyal medyada bazı paylaşımlar var. Cansever'in bir kere bile sahnesine gitmemiş, aramamış, yanındaki ekibinden bile sormayan insanlar şimdi hepsi paylaşım yapmaya başladı" dedi.

Mehtap’tan Ağır Sözler: ’Timsah Gözyaşları’

"TİMSAH GÖZYAŞLARI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Sözlerini sertleştiren Mehtap, bu paylaşımları "timsah gözyaşları" olarak nitelendirerek, "Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep sahte, bunlar hep timsah gözyaşları, bunların hiçbir tanesine inanmayın! Cano gitti, bir daha geri gelmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sanat Dünyasından Cansever’e Veda

Cansever'in vefatının ardından sanat dünyasından çok sayıda isim de üzüntüsünü paylaştı. Oyuncu Berna Laçin ise "Ah ya, Allah taksiratını affetsin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Cansever'in ölüm haberinin ardından Demet Akalın da "Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş" paylaşımını yaptı.

Reynmen ve Murat Kurşun’dan Başsağlığı Mesajları

ÜNLÜ İSİMLERDEN ACI VEDA

Reynmen ise "Çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle başsağlığı mesajı yayımladı. Müzisyen Murat Kurşun da Cansever'in sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin