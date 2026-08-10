Cansever’in ölümünün ardından Popstar Mehtap’tan sert çıkış: “Bunlar hep timsah gözyaşları”
Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cansever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları gelirken, Cansever'in 20 yıllık dostu Popstar Mehtap'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gözyaşları içinde konuşan Mehtap Yılmaz, sanatçı hayattayken yanında olmadığını öne sürdüğü kişilerin vefatının ardından paylaşım yapmasına "Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep timsah gözyaşları" sözleriyle tepki gösterdi.
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