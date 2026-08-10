Cansever’in ölümünün ardından Popstar Mehtap’tan sert çıkış: “Bunlar hep timsah gözyaşları”

"TİMSAH GÖZYAŞLARI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Sözlerini sertleştiren Mehtap, bu paylaşımları "timsah gözyaşları" olarak nitelendirerek, "Yalancısınız, sahtekarsınız. Bunlar hep sahte, bunlar hep timsah gözyaşları, bunların hiçbir tanesine inanmayın! Cano gitti, bir daha geri gelmez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.