Didem Ceran’dan yeni estetik kararı: Bu kez “Kim Kardashian” yöntemini yaptıracak

Yeni uygulamalar için yeniden hazırlık yaptığını söyleyen Ceran, uygulanacak yöntemleri dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian üzerinden anlattı. Ceran, yaptığı açıklamada, "Bu hafta yüzüme çeşitli dokunuşlar yapılacak. Çok heyecanlıyım. Kim Kardashian'ın Kore'ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak. Bakalım…" ifadelerini kullandı.