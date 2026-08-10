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Didem Ceran’dan yeni estetik kararı: Bu kez “Kim Kardashian” yöntemini yaptıracak

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündemde. Yüzündeki deformasyonlar nedeniyle Güney Kore'de 15 saatlik kapsamlı bir ameliyat geçiren ve peş peşe yüz germe operasyonları yaptıran Ceran, şimdi de yeni bir uygulamaya hazırlandığını açıkladı. Ünlü isim, "Kim Kardashian'ın Kore'ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak" dedi.

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Didem Ceran’ın Estetik Yolculuğu Yeniden Başladı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, estetik operasyonlarıyla bir kez daha gündeme geldi. 2022 yılında geçirdiği bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonlardan rahatsız olduğunu açıklayan Ceran, daha sonra kapsamlı bir değişim sürecine girmişti.

Ceran’dan 15 Saatlik Ameliyat Sonrası Yeni Hamle

15 SAAT SÜREN ZORLU AMELİYAT

Güney Kore'de 15 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Ceran, ardından peş peşe iki kez yüz germe operasyonu yaptırmıştı. Yaşadığı büyük değişimle dikkat çeken Ceran, şimdi ise yüzüne yeni dokunuşlar yapılacağını duyurdu.

Kim Kardashian Yöntemleri Ceran’ın Yüzünde

Yeni uygulamalar için yeniden hazırlık yaptığını söyleyen Ceran, uygulanacak yöntemleri dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian üzerinden anlattı. Ceran, yaptığı açıklamada, "Bu hafta yüzüme çeşitli dokunuşlar yapılacak. Çok heyecanlıyım. Kim Kardashian'ın Kore'ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak. Bakalım…" ifadelerini kullandı.

Didem Ceran, Estetik Sorunlarına Çözüm Arıyor

YÜZÜNDE DEFORMASYON OLUŞTU

Didem Ceran, 2022 yılında yaptırdığı bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde meydana gelen deformasyonların gülüşünü ve yüz ifadesini etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı sorunları gidermek amacıyla daha kapsamlı bir operasyon geçirmeye karar veren Ceran, Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat olmuştu.

Ceran’ın Estetik Serüveni: Derin Yüz Germe ve Daha Fazlası

Ceran, operasyon kapsamında derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemleri yapıldığını açıklamıştı. Ayrıca yıllar önce patlayan silikon nedeniyle göğüs bölgesinde de temizleme işlemi gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Didem Ceran’dan Eleştirmenlere Sert Yanıt

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ceran, geçirdiği operasyonların ardından sosyal medyada kendisine yöneltilen bazı eleştirilere de sert tepki göstermişti. Estetik ameliyatlarını yalnızca etkileşim almak amacıyla yaptırdığı yönündeki yorumlara gözyaşları içinde yanıt veren Ceran, kendisini bu şekilde eleştirenlere "Hakkımı helal etmiyorum" demişti.

Ceran’ın Estetik Değişimi Yeni Uygulamalarla Devam Ediyor

Daha önce Türkiye'de geçirdiği daha basit bir ameliyatın ardından günlerce ciddi ağrılar yaşadığını anlatan Ceran, Güney Kore'deki uzun ve kapsamlı operasyon sürecinin ise farklı geçtiğini ifade etmişti. Geçirdiği estetik operasyonlarla görünümünde büyük bir değişim yaşayan Didem Ceran'ın şimdi yaptıracağını açıkladığı yeni uygulamaların ardından nasıl görüneceği merak konusu oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin