Didem Ceran’dan yeni estetik kararı: Bu kez “Kim Kardashian” yöntemini yaptıracak
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği estetik operasyonlarla yeniden gündemde. Yüzündeki deformasyonlar nedeniyle Güney Kore'de 15 saatlik kapsamlı bir ameliyat geçiren ve peş peşe yüz germe operasyonları yaptıran Ceran, şimdi de yeni bir uygulamaya hazırlandığını açıkladı. Ünlü isim, "Kim Kardashian'ın Kore'ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak" dedi.
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