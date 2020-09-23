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Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Cansever 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi. Mekedonya asıllı sanatçı, Morbus Behterew hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirmişti. Uzun bir aradan sonra katıldığı bir sabah programı ile ortaya çıkan şarkıcı Cansever son hali ile şaşırttı. İşte başta Cansever olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

23.09.2020 09:39 - Son Güncelleme: 23.09.2020 09:39
Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Cansever'in hayatını kaybettiğini düşünenler oldukça fazla. Sevilen şarkıcıyı yıllar sonra görenler 'Cansever ölmemiş miydi?' tweetleri attı. İşte hayatı ile de dikkat çeken Cansever'in son hali...

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Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

TV ekranında yayınlanan bir sabah programına uzun bir aradan sonra konuk olan Cansever 1992 yılından ilk albümünü çıkardıktan sonra büyük bir başarı yakalamış olan Cansever, 1967 yılında Makedonya'da dünyaya geldi.

Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Babası Makedonya'da tarlada çalışan bir ırgattı. Cansever, daha 12 yaşında küçücük bir kız iken, sokakta çocukların sopa fırlatması sonucu tek gözünü kaybetmiştir.

Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yakalamıştır. Klip Müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süre
yükselişini sürdürdü. Ancak, Klip Müzik son yıllarında ne kendisine ne de sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığında Canseverin şansı da kötüye gitmeye başladı. Üstüne bir de yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı.

Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Stres ve üzüntü her geçen gün Onun belini büküyor görüntüsünü olumsuz etkiliyordu. 1994 yılında 24 yaşlarındayken bir tür romatizma çeşidi olan "Morbus Behterew" diye bir hastalık onu iki büklüm yaptı. 2009 tarihinde Almanya'da ameliyat oldu. Ameliyat olarak yıllardır sırtında bir yük gibi taşıdığı kamburluk sorunundan kurtuldu.

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