Cansever yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle sosyal medyayı salladı! 53 yaşındaki Cansever...

Çocukluğundan beri müzik dünyası içinde olan Cansever, ilk albümü "Kemano Başal E Romenge" yi 1992 yılında Makedonya'da çıkartmış ve bu şarkı ile büyük bir başarı yakalamıştır. Klip Müzik ile çalıştığı yıllarda iyi bir promosyon yapıldığı için uzun bir süre

yükselişini sürdürdü. Ancak, Klip Müzik son yıllarında ne kendisine ne de sanatçılarına artık fayda sağlayamaz hale geldiğinde ve bir gün kapandığında Canseverin şansı da kötüye gitmeye başladı. Üstüne bir de yıllardır çektiği sağlık sorunları yeniden kendini hissettirmeye başladı.