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Haberler Magazin Canan Karatay'ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Canan Karatay'ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de iç hastalıkları ve kardiyoloji alanında tanınmış bir uzman olarak bilinmektedir. Özellikle "Karatay Diyeti" adıyla geliştirdiği beslenme programı ve yazdığı kitaplarla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Karatay'ın sağlık ve beslenme konularındaki görüşleri, toplumda büyük ilgi ve tartışmalara yol açmıştır.

takvim.com.tr
24.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:58
Canan Karatay’ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olması büyük ilgi çekici. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki görüntüsü insanları şaşırttı. İşte o fotoğraflar...

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Canan Karatay’ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle sık sık adından söz ettiren Karatay, bu kez sağlıklı beslenme konuları yerine farklı bir konuyla gündeme geldi.

Canan Karatay’ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Karatay'ın gençlik fotoğraflarının ortaya çıkması, dikkatleri üzerine çekti. Karatay'ın yıllar önceki görüntüsü insanları oldukça şaşırttı.

Canan Karatay’ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

Geçmişte bir televizyon programına katılan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yayınlanmıştı.

Canan Karatay’ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...

79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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