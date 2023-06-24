Canan Karatay'ın gençliğini gören gözlerine inanamıyor! 58 yıl önceki hali ortaya çıktı! 22 yaşındayken...
Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de iç hastalıkları ve kardiyoloji alanında tanınmış bir uzman olarak bilinmektedir. Özellikle "Karatay Diyeti" adıyla geliştirdiği beslenme programı ve yazdığı kitaplarla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Karatay'ın sağlık ve beslenme konularındaki görüşleri, toplumda büyük ilgi ve tartışmalara yol açmıştır.
24.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:58
Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olması büyük ilgi çekici. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki görüntüsü insanları şaşırttı. İşte o fotoğraflar...