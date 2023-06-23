Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...
Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi. Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen ve sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıktığı Ege tatilinde yakayı ele verdi. Teknede samimi halleriyle kameralara yakalanan ikiliden Afra Saraçoğlu annesinin yanına döndü. Mert Ramazan Demir ise Dalaman Havalimanı'nda işte böyle görüntülendi.
23.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:38
Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi. Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir ise Dalaman Havalimanı'nda...
Bu olayın ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.