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Haberler Magazin Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi. Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen ve sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıktığı Ege tatilinde yakayı ele verdi. Teknede samimi halleriyle kameralara yakalanan ikiliden Afra Saraçoğlu annesinin yanına döndü. Mert Ramazan Demir ise Dalaman Havalimanı'nda işte böyle görüntülendi.

23.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:38
Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi. Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir ise Dalaman Havalimanı'nda...

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Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Bu olayın ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

Hatta Demir'in aynı gecenin çıkışındaki durgun halleri gözden kaçmadı. Ancak yine aynı geceden ortaya çıkan bir görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Dudak dudağa yakalanmışlardı! Yalı Çapkını aşıklarının tekne tatili bitti yeni görüntü geldi Afra Saraçoğlu annesinin yanında Mert Ramazan Demir...

O akşam birbirlerine soğuk gibi görünen ikilinin sarmaş dolaş olduğu iddia edilen o kare olay oldu. Ancak o karedeki kişilerin Afra ve Mert olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

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