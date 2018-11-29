Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

Can Yaman'ın Hollywood'daki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)
Bu kadarı benzerlik değil daha fazlası... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan oyuncu Can Yaman'ın öyle bir benzeri ortaya çıktı ki, şaşıp kalmamak imkansız. Peki sadece Can Yaman mı? Sanat camiasının ünlü isimlerinin aralarındaki benzerlik 'Yok artık' dedirten türden. İşte ünlülerin inanılmaz benzerlikleri...
29 Kasım 2018 Perşembe, 09:12:40 Güncelleme: 09:35:41
İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...
Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.
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