Can Yaman'ın Hollywood'daki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

Bu kadarı benzerlik değil daha fazlası... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan oyuncu Can Yaman'ın öyle bir benzeri ortaya çıktı ki, şaşıp kalmamak imkansız. Peki sadece Can Yaman mı? Sanat camiasının ünlü isimlerinin aralarındaki benzerlik 'Yok artık' dedirten türden. İşte ünlülerin inanılmaz benzerlikleri...

29 Kasım 2018 Perşembe, 09:12:40 Güncelleme: 09:35:41
Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

Buna benzerlik değil ikizlik denir! Görenleri hayrete düşüren benzerliklere, ünlülerin kendileri bile şaştı kaldı. Bu kez bu benzerliklerin odağında son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman var. Can Yaman'ın meğer Hollywood'da abisi varmış!

Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa, şimdilerde ise Frontier dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman ile fotoğraflarını yan yana görenler ise kardeş zannediyor.

Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

İnsanlar çift yaratılmış derler. Derlediğimiz haber adeta bu sözü kanıtlar nitelikte. İşte Volkan Demirel'den İrem Derici'ye, Murat Boz'dan Tuba Büyüküstü'ne kadar ünlülerin izlerken çok şaşıracağınız benzerleri...

Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor.

Can Yamanın Hollywooddaki benzeri ortalığı salladı (Ünlülerin benzerleri)

İki ünlü isim de keskin yüz hatlarına sahip.

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